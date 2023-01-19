Федеральные эксперты: не все субъекты РФ дают достоверные данные о состоянии дорог

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Основная тема – диагностика состояния трасс. От того, насколько грамотно она проведена, зависит качество ремонтных работ, а также уровень дорожной сети регионов. Замдиректора Департамента государственной политики Минтранса России Ренат Гайнетдинов отметил, что в этом году инструментальная диагностика дорог для регионов станет обязательной. Сейчас же многие регионы ограничиваются экспертной оценкой. И, как показывает практика, разница между данными, представленными субъектами РФ по экспертной оценке, и результатами инструментальной диагностики могут существенно отличаться. Экспертная оценка не позволяет в полной мере определить техническое состояние дороги. Саратовская область – один из первых регионов, где перешли на новую систему диагностики состояния трасс, получая о них самые достоверные данные.«В 2022 году подведомственным министерству учреждением «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» заключены госконтракты на проведение инструментальной диагностики дорог протяженностью около 1000 км.Оценка технического состояния автодорог производилась по показателям продольной ровности и наличия дефектов, проводилась видеофиксация проезжей части с помощью систем измерений передвижных дорожных лабораторий», - отметил в своем выступлении на семинаре министр транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Петаев.Семинар продлился два дня. Специалисты обменялись опытом и обсудили новые подходы в диагностике состояния дорог.