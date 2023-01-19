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Саратовская область вошла в число «золотых регионов» Национального туристического рейтинга

Новости
Журнал "Отдых в России" совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» провели восьмое ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма.
Саратовская область вошла в число «золотых регионов» Национального туристического рейтинга



Составителями рейтинга были собраны, изучены и проанализированы статистические данные, публикации в СМИ, взяты комментарии у федеральных и региональных экспертов для оценки динамики развития внутреннего и въездного туризма как в стране в целом, так и во всех российских регионах.

Саратовская область вошла в первую, «золотую», группу рейтинга под названием «Лидеры» и заняла 25-ю строчку.

«Экспертные рейтинги позволяют получить независимую оценку развития отрасли внутреннего и въездного туризма, что для нас особенно важно. Нам, безусловно, есть куда расти. Перед профильным ведомством стоят задачи по созданию благоприятных условий для развития туристического бизнеса, улучшению качества туристических продуктов и работой над имиджем и узнаваемостью региона на всероссийском туристическом рынке», - отметил заместитель министра культуры Константин Сергеев.