Саратовская область вошла в число «золотых регионов» Национального туристического рейтинга

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Составителями рейтинга были собраны, изучены и проанализированы статистические данные, публикации в СМИ, взяты комментарии у федеральных и региональных экспертов для оценки динамики развития внутреннего и въездного туризма как в стране в целом, так и во всех российских регионах.Саратовская область вошла в первую, «золотую», группу рейтинга под названием «Лидеры» и заняла 25-ю строчку.«Экспертные рейтинги позволяют получить независимую оценку развития отрасли внутреннего и въездного туризма, что для нас особенно важно. Нам, безусловно, есть куда расти. Перед профильным ведомством стоят задачи по созданию благоприятных условий для развития туристического бизнеса, улучшению качества туристических продуктов и работой над имиджем и узнаваемостью региона на всероссийском туристическом рынке», - отметил заместитель министра культуры Константин Сергеев.