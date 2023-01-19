На ПривЖД снизилось количество случаев вандализма

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По словам специалистов, в числе нарушений – забрасывание поездов камнями, битьё стёкол в поездах, битьё линз светофоров и раскраска подвижного состава «граффити». За указанные нарушения задержаны девять человек.Количество хищений имущества ОАО «РЖД» в границах Приволжской магистрали в прошлом году увеличилось на 5% и составило 379 случаев. Кроме того, был зафиксирован 61 случай повреждения средств железнодорожной автоматики. Это на 7% меньше, чем в 2021 году.Напоминаем, что любое незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта негативно отражается на работе магистрали, в том числе может отрицательно повлиять на движение пассажирских поездов пригородного и дальнего сообщения. Данные действия запрещены законом и влекут за собой административную или уголовную ответственность.При обнаружении каких-либо происшествий, посторонних граждан (предметов) на объектах ОАО «РЖД» необходимо незамедлительно информировать дежурные службы полиции, а также Центра мониторинга и реагирования Приволжской железной дороги по телефону: 8-937-227-52-02.