Саратовские госавтоинспекторы провели беседы в детском саду
Сотрудники Саратовской Госавтоинспекции провели беседы-викторины с воспитанниками детского сада «Малышок» ст. Тарханы и учащимися средней школы, которые продемонстрировали хорошие знания Правил дорожного движения.
Стражи порядка в начале встречи провели профилактическую беседу по безопасному поведению на дороге, рассмотрели с ребятами самые трудные ситуации - так называемые "дорожные ловушки", которые могут возникнуть у юного пешехода, обсудили, как правильно переходить дорогу и какие опасности подстерегают их на проезжей части.
Следующим этапом встречи стала игра «Дорожные знаки». Дети активно принимали участие в обсуждении Правил дорожного движения и верно отвечали на заданные сотрудниками полиции вопросы.
В ходе таких бесед госавтоинспекторы стремятся вызвать у детей желание рассуждать, аргументировать свои высказывания и закреплять полученные знания на практике.
Подобные мероприятия, по мнению сотрудников Госавтоинспекции, позволяют расширить кругозор детей и пополнить багаж знаний, который дети успешно передают не только своим сверстникам, но и родителям.
Стражи порядка в начале встречи провели профилактическую беседу по безопасному поведению на дороге, рассмотрели с ребятами самые трудные ситуации - так называемые "дорожные ловушки", которые могут возникнуть у юного пешехода, обсудили, как правильно переходить дорогу и какие опасности подстерегают их на проезжей части.
Следующим этапом встречи стала игра «Дорожные знаки». Дети активно принимали участие в обсуждении Правил дорожного движения и верно отвечали на заданные сотрудниками полиции вопросы.
В ходе таких бесед госавтоинспекторы стремятся вызвать у детей желание рассуждать, аргументировать свои высказывания и закреплять полученные знания на практике.
Подобные мероприятия, по мнению сотрудников Госавтоинспекции, позволяют расширить кругозор детей и пополнить багаж знаний, который дети успешно передают не только своим сверстникам, но и родителям.