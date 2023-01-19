Саратовские госавтоинспекторы провели беседы в детском саду

просмотров: 84

Стражи порядка в начале встречи провели профилактическую беседу по безопасному поведению на дороге, рассмотрели с ребятами самые трудные ситуации - так называемые "дорожные ловушки", которые могут возникнуть у юного пешехода, обсудили, как правильно переходить дорогу и какие опасности подстерегают их на проезжей части.Следующим этапом встречи стала игра «Дорожные знаки». Дети активно принимали участие в обсуждении Правил дорожного движения и верно отвечали на заданные сотрудниками полиции вопросы.В ходе таких бесед госавтоинспекторы стремятся вызвать у детей желание рассуждать, аргументировать свои высказывания и закреплять полученные знания на практике.Подобные мероприятия, по мнению сотрудников Госавтоинспекции, позволяют расширить кругозор детей и пополнить багаж знаний, который дети успешно передают не только своим сверстникам, но и родителям.