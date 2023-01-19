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300 саратовских компаний осуществляют поставки своей продукции в Казахстан

Новости
Саратовскую область с рабочим визитом посетила делегация Западно-Казахстанской области Республики Казахстан.
300 саратовских компаний осуществляют поставки своей продукции в Казахстан

В состав делегации вошли первый заместитель акима Таскалинского района, акимы Мейрейского, Актауского, Мерекенского аульных округов, а также главы крестьянских хозяйств и специалисты в области сельского хозяйства.

300 саратовских компаний осуществляют поставки своей продукции в Казахстан

Делегация посетила птицефабрики, мясокомбинаты и ряд других производств на территории области. Была организована экскурсия на Саратовский молочный комбинат, где прошла рабочая встреча с представителями областного правительства.

Участники обсудили перспективы развития сотрудничества Саратовской области и Республики Казахстан в сфере сельского хозяйства, вопросы организации взаимопоставок промышленной и сельскохозяйственной продукции.

«Саратовская область на протяжении многих лет тесно сотрудничает с Казахстаном, в том числе в сфере сельского хозяйства и развития агробизнеса. Страна входит в топ-10 крупнейших деловых партнеров области. В 2022 году поставки продукции в Казахстан осуществляли более 300 региональных компаний. Значительную долю экспорта занимали масложировая продукция, пшеница и меслин. Наш регион является традиционным лидером АПК в России. У нас хороший потенциал по животноводству и перерабатывающей промышленности», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.

300 саратовских компаний осуществляют поставки своей продукции в Казахстан

Во время визита казахстанская делегация ознакомилась с работой ведущих животноводческих хозяйств и предприятий пищевой промышленности, провела переговоры с руководством компаний и определила перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

«Уверен, такой формат отношений будет эффективен для дальнейшего развития деловых контактов в приграничье. И мы, в свою очередь, будем максимально этому содействовать, в том числе и благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», - отметил министр экономического развития.

В целом 2022 год был плодотворным для сторон. По линии регионального Центра поддержки экспорта состоялись три бизнес-миссии предпринимателей области в Республику Казахстан. В рамках двух ответных визитов представители казахстанского бизнеса дважды в 2022 году посещали Саратовскую область. По итогам визитов были заключены экспортные контракты, достигнуты договоренности о поставках продукции и дальнейшем взаимодействии.

Всего в регионе работают 27 совместных предприятий в сферах торговли, строительства, грузоперевозок и производства стройматериалов.

В Саратовской области открыты специализированные магазины, где реализуется продукция казахстанских производителей. Представлен широкий ассортимент товаров - от молочной продукции, кондитерских и макаронных изделий до различных видов чая.