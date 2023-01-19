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Саратовские полицейские раскрыли две кражи имущества из квартир

Новости
Подозреваемый снимал квартиры посуточно и похищал из них бытовую технику. Мужчину задержали оперативники главка.
Саратовские полицейские раскрыли две кражи имущества из квартир

Преступления были совершены злоумышленником в начале января этого года. В полицию обратились жители квартир, расположенных на улице Советской Саратова. Мужчина снимал квартиры посуточно. После его отъезда владельцы недвижимости обнаружили исчезновение бытовой техники.

Так, в первом случае были похищены духовой шкаф и два телевизора общей стоимостью 100 тысяч рублей. Во втором - похищены микроволновая печь, два телевизора и холодильник. Общая сумма причиненного ущерба около 150 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Гражданин реализовывал похищенную бытовую технику через ломбарды, а также неизвестным лицам. Часть похищенного имущества изъята сотрудниками уголовного розыска и будет возвращена законному владельцу.
Сотрудники полиции отрабатывают причастность задержанного мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории Саратовской области.