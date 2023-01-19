19 ЯНВАРЯ 2023 ЧЕТВЕРГ
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12:00 | 19 января
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11:00 | 19 января
Налоговое управление информирует о порядке предоставления льгот
10:40 | 19 января
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Налоговое управление информирует о порядке предоставления льгот

Новости
Жители Саратовской области могут оформить льготы по транспортному, земельному и имущественному налогам физических лиц.
Налоговое управление информирует о порядке предоставления льгот

Уточнить какие льготы действуют в том или ином муниципальном образовании региона позволяет электронный сервис ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Подать заявление на льготу, если право на ее получение появилось в 2022 году впервые, рекомендуется в срок не позднее 1 апреля 2023 года. Также направить заявление следует тем лицам, чье право на льготу продлевается ежегодно. Заявление можно предоставить лично в налоговый орган, направить по почте или обратиться за соответствующей услугой в обособленные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Однако наиболее удобным способом является направление заявления в электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц». Пароль для доступа к сервису можно получить в любой налоговой инспекции при предъявлении удостоверения личности. Пользователи Портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги» могут воспользоваться «Личным кабинетом» без необходимости посещения налоговых органов. Для этого можно ввести свой логин и пароль, которые используются для входа на портал. В случае, если заявление о предоставлении льготы направлялось ранее и в нем не был указан период использования указанной льготы, то снова предоставлять заявление не требуется. В этом случае налоговые органы применят льготу самостоятельно.