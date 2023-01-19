19 ЯНВАРЯ 2023 ЧЕТВЕРГ
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«Возрождённая красота…» : комментированный кинопоказ к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.
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«Возрождённая красота…» : комментированный кинопоказ к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Новости
21 января в 13 часов Радищевский музей приглашает на комментированный кинопоказ «Возрожденная красота…».
«Возрождённая красота…» : комментированный кинопоказ к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Программа посвящена событиям недалекого прошлого, важным и близким для многих. 80 лет назад советские войска прорвали блокаду Ленинграда. 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобождён от блокады. Рискуя собственной жизнью, теряя последние силы от голода и холода ленинградцы сохраняли родной город и его ценности. С первых же дней после снятия блокады началось восстановление известнейших памятников русской культуры.
Будут показаны фильмы:
"Как восстанавливали Ленинград после войны и блокады";
"Восстановление Павловска";
"Павловск. Возрождение. Посвящение Анне Зеленовой";
"Петергоф в годы Великой Отечественной войны".