Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт 20 и 21 января
В связи с ремонтными работами с 22:00 20 января до 6:00 21 января будет временно закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (пересечение с Ново-Астраханским шоссе в Заводском районе Саратова).
Объезд возможен через переезд на 6 км станции Примыкание (пересечение с 5-м Динамовским проездом в Заводском районе Саратова).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.
Объезд возможен через переезд на 6 км станции Примыкание (пересечение с 5-м Динамовским проездом в Заводском районе Саратова).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.