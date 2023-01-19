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Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт 20 и 21 января

Новости
В связи с ремонтными работами с 22:00 20 января до 6:00 21 января будет временно закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (пересечение с Ново-Астраханским шоссе в Заводском районе Саратова).
Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт 20 и 21 января

Объезд возможен через переезд на 6 км станции Примыкание (пересечение с 5-м Динамовским проездом в Заводском районе Саратова).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.