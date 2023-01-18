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Мобилизованным саратовцам отправят печки, рации и УАЗ

Новости
"Для обогрева мобилизованных саратовцев уже готовы 200 печей и столько же дымоходов к ним", - сообщил организатор отправки очередной гуманитарной колонны Вячеслав Максюта.

Мобилизованным саратовцам отправят печки, рации и УАЗ


Печи изготавливаются на собранные средства. Пожертвования идут не только от саратовцев. «Переводили и с Оренбурга, и с Новоузенска, и с АлГая, и с Чувашии, и с Маркса. Все собрались одним миром и сделали одно большое дело».

Для отправки на фронт волонтеры готовят УАЗ. Сейчас машина на станции техобслуживания. Кроме того, бойцам купили 23 рации и дополнительные аккумуляторы. Ещё две рации передали местные жители.

Напомним, пункт, куда можно передать вещи для военнослужащих, работает по адресу:
ул. Б.Садовая 153/163 (с 14.00 до 19.00). С 21 по 24 января посылки будут принимать с 10.00 до 20.00.