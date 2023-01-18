Мобилизованным саратовцам отправят печки, рации и УАЗ

просмотров: 83

Печи изготавливаются на собранные средства. Пожертвования идут не только от саратовцев. «Переводили и с Оренбурга, и с Новоузенска, и с АлГая, и с Чувашии, и с Маркса. Все собрались одним миром и сделали одно большое дело».Для отправки на фронт волонтеры готовят УАЗ. Сейчас машина на станции техобслуживания. Кроме того, бойцам купили 23 рации и дополнительные аккумуляторы. Ещё две рации передали местные жители.Напомним, пункт, куда можно передать вещи для военнослужащих, работает по адресу: