18 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 18 января
В прокат областного киновидеоцентра поступили новинки
17:35 | 18 января
Мобилизованным саратовцам отправят печки, рации и УАЗ
17:00 | 18 января
Саратовские школьники проверили знания по экономике
16:56 | 18 января
Саратовского военного медика наградили медалью Луки Крымского
16:00 | 18 января
В праздник Крещения для жителей будут открыты четыре места для купания
15:00 | 18 января
В Саратове возрастет стоимость проезда в автобусах
14:00 | 18 января
Более 10,5 тысяч абонементных билетов на пригородные поезда оформлено в Саратовской области в 2022 году
13:00 | 18 января
В Саратове ищут электрогазосварщика на зарплату 150 тысяч рублей
12:00 | 18 января
В Саратов едет руководитель АНО по работе с обращениями бизнесменов
11:12 | 18 января
Саратовским бойцам на передовую доставили гуманитарный груз
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Саратовского военного медика наградили медалью Луки Крымского

Новости

Об этом сообщает телеграм-канал «Время Саратовское Z».

Саратовского военного медика наградили медалью Луки Крымского


Старшего прапорщика Наталью Герасимчук наградили медалью Луки Крымского за добросовестное исполнение служебных обязанностей. Военнослужащая выполняла задачи по оказанию экстренной, неотложной и плановой медицинской помощи бойцам, получившим ранения в ходе СВО. Наталья спасла множество жизней военнослужащих и мирного населения, не жалея себя, практически круглосуточно дежурила у постелей тяжелораненых, участвовала в проведении операций. Торжественная церемония награждения прошла на территории воинской части в Энгельсском районе.