Саратовского военного медика наградили медалью Луки Крымского

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Старшего прапорщика Наталью Герасимчук наградили медалью Луки Крымского за добросовестное исполнение служебных обязанностей. Военнослужащая выполняла задачи по оказанию экстренной, неотложной и плановой медицинской помощи бойцам, получившим ранения в ходе СВО. Наталья спасла множество жизней военнослужащих и мирного населения, не жалея себя, практически круглосуточно дежурила у постелей тяжелораненых, участвовала в проведении операций. Торжественная церемония награждения прошла на территории воинской части в Энгельсском районе.