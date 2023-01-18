Саратовским бойцам на передовую доставили гуманитарный груз

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Напомним, 13 января при поддержке губернатора Романа Бусаргина был отправлен очередной груз для саратовских мобилизованных, которые уже несколько месяцев выполняют боевые задачи в зоне СВО.Гуманитарную колонну с помощью нашим бойцам организовали местные отделения «Боевого братства» г. Саратова, г. Балакова и с. Перелюб. Организация ветеранов локальных войн и военных конфликтов передала саратовским бойцам новое обмундирование и оборудование.