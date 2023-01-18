18 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
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В Саратов едет руководитель АНО по работе с обращениями бизнесменов
11:12 | 18 января
Саратовским бойцам на передовую доставили гуманитарный груз
11:00 | 18 января
Школьников приглашают принять участие в конкурсе "Знаешь? Научи!""
10:00 | 18 января
Перевозки пассажиров на ПривЖД выросли на четверть в период новогодних праздников
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18 января — 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда
09:00 | 18 января
В регионе воссоздадут «Саратовский Ледокол» – первый речной ледокол в мире
08:18 | 18 января
Губернатор области провел заседание оперативного штаба
18:00 | 17 января
В Балакове появится площадка для игры в петанк в рамках инклюзивного проекта
17:00 | 17 января
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16:00 | 17 января
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Саратовским бойцам на передовую доставили гуманитарный груз

Новости
Об этом сообщили в региональном отделении «Боевого братства».
Саратовским бойцам на передовую доставили гуманитарный груз


Напомним, 13 января при поддержке губернатора Романа Бусаргина был отправлен очередной груз для саратовских мобилизованных, которые уже несколько месяцев выполняют боевые задачи в зоне СВО.
Гуманитарную колонну с помощью нашим бойцам организовали местные отделения «Боевого братства» г. Саратова, г. Балакова и с. Перелюб. Организация ветеранов локальных войн и военных конфликтов передала саратовским бойцам новое обмундирование и оборудование.