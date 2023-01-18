В прокат областного киновидеоцентра поступили новинки

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C 19 января пополнится репертуар муниципальных кинозалов, которые входят в прокатную сеть областного киновидеоцентра. Зрители области увидят отечественную комедию «Молодость» (16+, реж. Д. Давыдов).Лента, имеющая на сегодняшний день самый высокий рейтинг ожидания, расскажет о неудачнике Васе, который спустя много лет возвращается в родное село. Люди вокруг него совсем не такие, какими герой их помнит, – у них своя жизнь, свои заботы. Удастся ли ему вернуться в беспечную молодость?Фильм Дмитрия Давыдова покажут в Озинках (кинозал «CinemaOZ 3D). Билеты на премьеру доступны по Пушкинской карте.С 20 января зрители муниципальных кинозалов в Озинках, Новоузенске, Питерке и Приволжском (г. Энгельс) смогут посмотреть испанский триллер «13 изгнаний дьявола» (реж. Х.Мартинес, 18+).Помимо этого, в регионе продолжаются специальные кинопоказы в рамках просветительской кинопрограммы областного киновидеоцентра «И помнит мир спасенный…», посвященной 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда.В ближайшие две недели января жители Вольского, Духовницкого, Красноармейского, Краснокутского, Лысогорского, Новобурасского, Озинского и Питерского районов увидят классику отечественного кинематографа, повествующую о жизни ленинградцев в блокаду. Билеты доступны по Пушкинской карте.