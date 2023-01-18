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Саратовские школьники проверили знания по экономике

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На базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике.
Саратовские школьники проверили знания по экономике

Всероссийская олимпиада школьников по экономике проходит с 1996 года. Она проводится для учащихся 5-11 классов. В региональном этапе принимают участие школьники 9-11 классов. Соревнование проходит в два тура. На первом учащимся предлагаются тестовые задания, а также вопросы, на которые предполагается развёрнутый ответ. На втором туре участникам дают четыре задачи.

Хорошие результаты на региональном этапе дают возможность принять участие в заключительном этапе. Победители и призёры заключительного этапа олимпиады получают льготы при поступлении на профильные факультеты вузов.

На региональном этапе свои знания в области экономики продемонстрировали 79 школьников из города Саратова и Саратовской области.

Работы участников оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли преподаватели Поволжского института управления.

«Всероссийская олимпиада школьников — это очень ответственный и волнительный этап для участников и хорошая возможность испытать себя, приобрести новый опыт, новые впечатления и, возможно, получить дополнительные баллы для поступления в вуз. Желаем всем участникам успешно пройти региональный этап Олимпиады», – отметила заведующий кафедрой финансов, кредита и налогообложения ПИУ РАНХиГС Александра Рындина.

Победители и призёры регионального этапа получат семь дополнительных баллов при поступлении в Президентскую академию.