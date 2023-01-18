В праздник Крещения для жителей будут открыты четыре места для купания

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Для жителей Гагаринского административного района также будут организованы купели - в с. Усть-Курдюм и в с. Михайловка.В Крещенскую ночь будут дежурить сотрудники служб спасения, управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации города, полиции и скорая помощь.На период проведения праздничных Богослужений с 08.00 18 января до 05.00 19 января будет временно ограничена остановка и стоянка транспортных средств, а также с 20.00 18 января до 05.00 19 января – движение транспортных средств по: - ул. Большая Затонская от ул. Малая Горная до ул. Счастливая - ул. Бабушкин Взвоз от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Набережная Космонавтов - ул. Шелковичная от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Набережная.Исключения составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий, а также транспортные средства граждан для проезда к месту проживания.