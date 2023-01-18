18 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
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В прокат областного киновидеоцентра поступили новинки
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Мобилизованным саратовцам отправят печки, рации и УАЗ
17:00 | 18 января
Саратовские школьники проверили знания по экономике
16:56 | 18 января
Саратовского военного медика наградили медалью Луки Крымского
16:00 | 18 января
В праздник Крещения для жителей будут открыты четыре места для купания
15:00 | 18 января
В Саратове возрастет стоимость проезда в автобусах
14:00 | 18 января
Более 10,5 тысяч абонементных билетов на пригородные поезда оформлено в Саратовской области в 2022 году
13:00 | 18 января
В Саратове ищут электрогазосварщика на зарплату 150 тысяч рублей
12:00 | 18 января
В Саратов едет руководитель АНО по работе с обращениями бизнесменов
11:12 | 18 января
Саратовским бойцам на передовую доставили гуманитарный груз
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В праздник Крещения для жителей будут открыты четыре места для купания

Новости
Купели будут установлены на пляже на Новой Набережной и в пос. Затон.
В праздник Крещения для жителей будут открыты четыре места для купания

Для жителей Гагаринского административного района также будут организованы купели - в с. Усть-Курдюм и в с. Михайловка.
В Крещенскую ночь будут дежурить сотрудники служб спасения, управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации города, полиции и скорая помощь.

На период проведения праздничных Богослужений с 08.00 18 января до 05.00 19 января будет временно ограничена остановка и стоянка транспортных средств, а также с 20.00 18 января до 05.00 19 января – движение транспортных средств по: - ул. Большая Затонская от ул. Малая Горная до ул. Счастливая - ул. Бабушкин Взвоз от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Набережная Космонавтов - ул. Шелковичная от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Набережная.

Исключения составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий, а также транспортные средства граждан для проезда к месту проживания.