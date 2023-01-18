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В Саратове возрастет стоимость проезда в автобусах

Новости
Саратовские перевозчики направили в администрацию Саратова предложения по повышению стоимости проезда на местных маршрутах.
В Саратове возрастет стоимость проезда в автобусах

По данным мэрии, на некоторых маршрутах с 1 января произошло повышение стоимости проезда. Проехать на автобусах, следующих по маршрутам № 46, 81, 15, 23 и 3 можно за 31 рубль. На автобусных маршрутах № 6 и 94 стоимость проезда составляет 30 рублей, на маршрутах № 38, 7, 43 и 64Д – 33 рубля. До 30 рублей выросла стоимость проезда в автобусе № 66.

С 1 апреля увеличится стоимость проезда в автобусах № 55А, 83, 99, 2Д, 20, 22, 26, 28, 36.
Стоимость проезда на автобусе № 1 с 15 апреля составит 40 рублей
С 29 июня будет повышена стоимость проезда на автобусах № 60 до 32 рублей . А 31 рубль будет стоить билет на маршрутку № 110.

С 1 июля проезд подорожает до 30 рублей на автобусных маршрутах № 4, 18Д, 77, 80, 98. 33 рублей будет стоить проезд на маршрутах № 5, 95, 45, 31, 57, 55, 16, 8, 8А, 90, 13, 42, 93. 32 рубля составит стоимость проезда в автобусах № 11.