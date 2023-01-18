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18 января — 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда

Новости
В преддверии 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда в Саратове прошла интеллектуальная игра в формате «брейн-ринга».
18 января — 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда

Участниками брейн-ринга стали представители МГЕР и активные члены местного отделения партии «Единая Россия» по Заводскому району города Саратова. Команды отвечали на вопросы, посвященные ключевым моментам блокады.

« В рамках проекта «Историческая память» в преддверии 80-ой годовщины по всем регионам проводятся просветительские мероприятия. На Ленинградской земле был совершен геноцид немецкими и финскими войсками, и это преступление не имеет срока давности. Блокада — это заранее спланированный геноцид мирных граждан. Знание этой страницы нашей истории поможет лучше понять современную ситуацию в целом», - считает Светлана Зарьянцева, координатор проекта «Историческая память» Заводского района.

По словам депутата Саратовской областной Думы, регионального координатора проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлии Литневской, прорыв блокады остается одним из наиболее значимых событий Великой Отечественной войны:

- История нашего города переплетается с этой трагической и героической страницей истории нашей страны.
Среди ветеранов нашего города есть блокадники, которые не щадили сил и самой жизни во имя освобождения Ленинграда. Тысячи приехавших в эвакуацию блокадников остались жить в Саратове, а многие из саратовцев, сражавшихся в боях за Северную столицу, стали ленинградцами. К их числу, к примеру, относится знаменитый подводник Сергей Лисин, Герой Советского Союза, командир подводной лодки на Балтике.

Саратов снабжал Ленинград по Дороге жизни. Этому посвящен памятник воинам-автомобилистам, которому сигналят водители, выезжающие из города и въезжающие со стороны Заводского района.

Легендарной машиной военных лет ЗИС-5, установленной при въезде в город Вольск, всю Великую Отечественную управлял житель Заводского района Саратова Павел Александрович Красноперов. Всю блокаду он и такие же скромные, не считавшие себя героями герои, делали дорогу по тонкому льду, под вражеским огнем Дорогой Жизни. Синий свет фар на Ладожском озере был светом надежды для осажденного города», - рассказала Юлия Литневская.