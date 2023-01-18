Более 10,5 тысяч абонементных билетов на пригородные поезда оформлено в Саратовской области в 2022 году

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В настоящее время для пассажиров АО «Саратовская ППК» доступны четыре вида абонементных билетов: «Ежедневный», «Рабочего дня», «Выходного дня», «На даты». Их цена зависит от количества выбранных дней и расстояния до станции назначения.Напомним, абонементные билеты можно оформить в пригородных кассах на станциях и остановочных пунктах Саратов-1,2,3 Трофимовский-1, Примыкание, Жасминная, Анисовка, Татищево, Аткарск, Приволжский, Комсомольский, Вагонное Депо, Сокурский тракт, Студгородок, Молодежная, Астраханский переезд, Площадь им. Ленина, Зуборезный, Правобережный.