Более 10,5 тысяч абонементных билетов на пригородные поезда оформлено в Саратовской области в 2022 году
В 2022 году в Саратовской области оформлено 10,6 тысяч абонементных билетов на пригородные поезда, что соответствует показателю за 2021 год.
В настоящее время для пассажиров АО «Саратовская ППК» доступны четыре вида абонементных билетов: «Ежедневный», «Рабочего дня», «Выходного дня», «На даты». Их цена зависит от количества выбранных дней и расстояния до станции назначения.
Напомним, абонементные билеты можно оформить в пригородных кассах на станциях и остановочных пунктах Саратов-1,2,3 Трофимовский-1, Примыкание, Жасминная, Анисовка, Татищево, Аткарск, Приволжский, Комсомольский, Вагонное Депо, Сокурский тракт, Студгородок, Молодежная, Астраханский переезд, Площадь им. Ленина, Зуборезный, Правобережный.
В настоящее время для пассажиров АО «Саратовская ППК» доступны четыре вида абонементных билетов: «Ежедневный», «Рабочего дня», «Выходного дня», «На даты». Их цена зависит от количества выбранных дней и расстояния до станции назначения.
Напомним, абонементные билеты можно оформить в пригородных кассах на станциях и остановочных пунктах Саратов-1,2,3 Трофимовский-1, Примыкание, Жасминная, Анисовка, Татищево, Аткарск, Приволжский, Комсомольский, Вагонное Депо, Сокурский тракт, Студгородок, Молодежная, Астраханский переезд, Площадь им. Ленина, Зуборезный, Правобережный.