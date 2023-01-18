В Саратове ищут электрогазосварщика на зарплату 150 тысяч рублей

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Наиболее востребованными среди рабочих профессий являются: водитель автомобиля, монтажник, швея и тракторист.Самые востребованные должности ИТР и служащих: инженер, медицинская сестра, врач-терапевт, воспитатель, бухгалтер, почтальон.В числе самых редких вакансий – гравер, копровщик, энтомолог.Самые высокие зарплаты предлагают электрогазосварщику и категорийному менеджеру управления закупок (от 150 тыс. рублей). Также в списке наиболее высокооплачиваемых вакансий, предложенных работодателями региона: заместитель директора по экономике и финансам (заработная плата до 150 тыс. рублей), инженер (заработная плата до 150 тыс. рублей), водитель категории Е (заработная плата до 130 тыс. рублей).