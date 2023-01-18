В Саратов едет руководитель АНО по работе с обращениями бизнесменов

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23-24 января Саратовскую область с рабочим визитом посетит генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко.В рамках программы пребывания запланированы проведение совместно с прокуратурой области, правительством и саратовским региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» Всероссийской конференции для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Саратовская область», посвящённой анализу ситуации с силовым давлением на бизнес в регионе и причинах данного явления, приём предпринимателей, встречи с руководством силовых ведомств и профильных министерств.«Руководство страны поставило перед платформой «ЗаБизнес.РФ» задачу – составить рейтинг российских регионов с точки зрения свободы ведения предпринимательской деятельности и отсутствия силового давления на бизнес. Символично, что первым регионом, в который наша команда совершит выезд в новом году, будет именно Саратовская область. Здесь один из самых сильных в России юридических ВУЗов, очень развито предпринимательское самосознание, активно работают государственные и общественные институты защиты прав предпринимателей, включая ведущие деловые объединения. Кроме того, в течение последнего года регион показывает положительную динамику по многим значимым показателям в сравнении с другими субъектами ПФО. У добропорядочного местного бизнеса есть все рычаги защиты своих законных интересов – вот в ходе визита и выясним, насколько активно они используются и в связи с какими именно вопросами» - сообщила Элина Сидоренко. И в первую очередь, это касается МСП.Напомним, что АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» создана в ноябре 2019 года по инициативе «Агентства стратегических инициатив» и крупнейших бизнес-объединений как инструмент пресечения давления на бизнес и злоупотребления служебным положением на местах. За три года работы Платформы на цифровом ресурсе по защите предпринимателей зарегистрировались более 4000 пользователей, поступило свыше 3360 обращений на действия территориальных подразделений правоохранительных органов из 80 субъектов Российской Федерации. Практически все обращения рассмотрены, предпринимателям оказана помощь, дела сдвинулись с «мертвой точки».