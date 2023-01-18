Школьников приглашают принять участие в конкурсе "Знаешь? Научи!""
Продлен прием заявок на Всероссийский детский научно-популярный конкурс «Знаешь? Научи!». Конкурс поможет школьникам со всей России попробовать себя в роли научно-популярных блогеров и выиграть сертификаты на образовательные курсы, технику и поездки, а также новое оборудование для школ.
Участниками конкурса могут стать ученики 1-11 классов. Для участия в конкурсе необходимо записать научно-популярное видео и опубликовать его на сайте nauka.homo-science.ru. Видео должно в доступной и интересной форме объяснять научную теорию, концепцию или явление. Продолжительность видео – не более 3 минут.
Конкурсные работы принимаются по 6 марта 2023 года.
Эксперты выберут победителей в нескольких возрастных категориях (младшая, средняя и старшая школа) и тематических номинациях конкурса, посвященных различным отраслям науки: «Естественные науки», «Информационные технологии и точные науки», «Место человека во Вселенной», «Общественные и гуманитарные науки», «Науки будущего».
Конкурс «Знаешь? Научи!» проводится при поддержке национального проекта «Наука и университеты».
«Этот конкурс помогает детям и подросткам знакомиться с научной деятельностью, погружаться в разные ее направления и делиться знаниями с окружающими. Для участников конкурса «Знаешь? Научи!» созданы такие условия, в которых каждый из них может проявить свои таланты, опираясь на индивидуальные интересы, и получить профессиональную поддержку от педагогов и наставников. Как и другие 44 проекта инициативы по развитию инфраструктуры для популяризации науки, он помогает делать эту сферу более доступной и понятной для самых разных людей», – прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Авторы лучших видеороликов получат ценные призы от партнёров конкурса: образовательные курсы, технику и сертификаты на ее покупку, поездки и экскурсии, модный мерч и многое другое! Кроме детей специальные призы получат школьные учителя-наставники финалистов, а школы победителей будут оснащены специальным современным оборудованием.
Напомним, в прошлом году победительницей в категории «старшая школа» стала ученица лицея-интерната №64 г. Саратова Елизавета Слесарева. Школьница записала видеоролик о химических индикаторах и их применении в промышленности.
Участниками конкурса могут стать ученики 1-11 классов. Для участия в конкурсе необходимо записать научно-популярное видео и опубликовать его на сайте nauka.homo-science.ru. Видео должно в доступной и интересной форме объяснять научную теорию, концепцию или явление. Продолжительность видео – не более 3 минут.
Конкурсные работы принимаются по 6 марта 2023 года.
Эксперты выберут победителей в нескольких возрастных категориях (младшая, средняя и старшая школа) и тематических номинациях конкурса, посвященных различным отраслям науки: «Естественные науки», «Информационные технологии и точные науки», «Место человека во Вселенной», «Общественные и гуманитарные науки», «Науки будущего».
Конкурс «Знаешь? Научи!» проводится при поддержке национального проекта «Наука и университеты».
«Этот конкурс помогает детям и подросткам знакомиться с научной деятельностью, погружаться в разные ее направления и делиться знаниями с окружающими. Для участников конкурса «Знаешь? Научи!» созданы такие условия, в которых каждый из них может проявить свои таланты, опираясь на индивидуальные интересы, и получить профессиональную поддержку от педагогов и наставников. Как и другие 44 проекта инициативы по развитию инфраструктуры для популяризации науки, он помогает делать эту сферу более доступной и понятной для самых разных людей», – прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Авторы лучших видеороликов получат ценные призы от партнёров конкурса: образовательные курсы, технику и сертификаты на ее покупку, поездки и экскурсии, модный мерч и многое другое! Кроме детей специальные призы получат школьные учителя-наставники финалистов, а школы победителей будут оснащены специальным современным оборудованием.
Напомним, в прошлом году победительницей в категории «старшая школа» стала ученица лицея-интерната №64 г. Саратова Елизавета Слесарева. Школьница записала видеоролик о химических индикаторах и их применении в промышленности.