Губернатор области провел заседание оперативного штаба

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Оперативный штаб был создан в прошлом году по указу Президента России Владимира Путина в связи с введением в Саратовской области базового уровня готовности реагирования на опасности. Этот режим предполагает усиление охраны особо значимых объектов энергетики, транспорта, коммуникаций и связи, а также объектов, которые представляют повышенную опасность для жизни и здоровья людей.На заседании обсуждалась текущая работа в условиях режима базовой готовности, а также тема проверки систем оповещения населения, инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, ревизии имеющихся средств защиты граждан. Кроме того, на мероприятии обсуждались вопросы, связанные с усилением общественного порядка и охраны особо значимых объектов на территории региона.