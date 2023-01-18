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Губернатор области провел заседание оперативного штаба

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Вчера губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел заседание Оперативного штаба Саратовской области, который был создан по указу Президента РФ Владимира Путина.
Губернатор области провел заседание оперативного штаба

Оперативный штаб был создан в прошлом году по указу Президента России Владимира Путина в связи с введением в Саратовской области базового уровня готовности реагирования на опасности. Этот режим предполагает усиление охраны особо значимых объектов энергетики, транспорта, коммуникаций и связи, а также объектов, которые представляют повышенную опасность для жизни и здоровья людей.

На заседании обсуждалась текущая работа в условиях режима базовой готовности, а также тема проверки систем оповещения населения, инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, ревизии имеющихся средств защиты граждан. Кроме того, на мероприятии обсуждались вопросы, связанные с усилением общественного порядка и охраны особо значимых объектов на территории региона.