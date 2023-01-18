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Перевозки пассажиров на ПривЖД выросли на четверть в период новогодних праздников

Новости
В период новогодних праздников, с 1 по 9 января 2023 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено более 213 тыс. пассажиров.
Перевозки пассажиров на ПривЖД выросли на четверть в период новогодних праздников

Это на 24,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них в пригородном сообщении перевезено 108,6 тыс. пассажиров, в дальнем следовании – 104,5 тыс. человек.

Традиционно наибольшей популярностью у жителей Волгоградской, Саратовской и Астраханской областей пользовались рейсы до Москвы, Санкт-Петербурга и в южном направлении.

Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в праздничные дни были назначены дополнительные поезда из Саратова, Волгограда, Астрахани и Балаково до Москвы (и обратно), а также из Саратова до Адлера и Имеретинского Курорта.