Перевозки пассажиров на ПривЖД выросли на четверть в период новогодних праздников

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Это на 24,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них в пригородном сообщении перевезено 108,6 тыс. пассажиров, в дальнем следовании – 104,5 тыс. человек.Традиционно наибольшей популярностью у жителей Волгоградской, Саратовской и Астраханской областей пользовались рейсы до Москвы, Санкт-Петербурга и в южном направлении.Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в праздничные дни были назначены дополнительные поезда из Саратова, Волгограда, Астрахани и Балаково до Москвы (и обратно), а также из Саратова до Адлера и Имеретинского Курорта.