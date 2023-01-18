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В регионе воссоздадут «Саратовский Ледокол» – первый речной ледокол в мире
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В регионе воссоздадут «Саратовский Ледокол» – первый речной ледокол в мире

Новости
22 января в Саратове пройдёт презентация проекта «Саратовский ледокол: интерактивная экскурсия».
В регионе воссоздадут «Саратовский Ледокол» – первый речной ледокол в мире

В рамках проекта планируется создание мобильного приложения для экскурсии с дополненной реальностью, посвящённой истории первого речного ледокола в мире – «Саратовского ледокола».
Совместно с Саратовским речным вокзалом будет запущен экскурсионный маршрут по Волге на прогулочном теплоходе.
Пассажиры смогут увидеть вживую «Саратовский ледокол» с помощью технологий дополненной реальности. У посетителей экскурсии будет возможность увидеть трехмерную модель воссозданного «Саратовского ледокола» в движении с разных ракурсов, услышать приветный гудок судна и многое другое.
Мобильное приложение планируется сделать бесплатным и доступным для скачивания на смартфоны и планшеты на платформах iOS и Android.