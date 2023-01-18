В Балакове появится площадка для игры в петанк в рамках инклюзивного проекта

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Проект «Инклюзивные спортивные игры «Общая цель» направлен на привлечение к здоровому образу жизни, занятию спортом и полноценное участие в жизни общества людей с ограниченными возможностями здоровья.Благодаря проекту для них будут организованы занятия по спортивным играм в городки, новус, шаффлборд, джакколо, кульбутто, корнхол.Тренировки людей с ограниченными возможностями будут проходить вместе с людьми, не имеющими ограничения по здоровью.«Изюминкой» проекта станет открытие в комплексном центре социального обслуживания населения Балаковского района площадки для игры в петанк на открытом воздухе.Участников проекта ждут не только тренировочные занятия, мастер-классы, игротеки, но и свыше 30 спортивных турниров, а в финале – большой областной инклюзивный фестиваль спортивных игр.