В Балакове появится площадка для игры в петанк в рамках инклюзивного проекта
Совместный проект балаковской местной организации Всероссийского общества инвалидов и комплексного центра социального обслуживания населения Балаковского района стал одним из победителей первого конкурса Фонда президентских грантов в 2023 году. Сумма гранта составила более 1 млн рублей.
Проект «Инклюзивные спортивные игры «Общая цель» направлен на привлечение к здоровому образу жизни, занятию спортом и полноценное участие в жизни общества людей с ограниченными возможностями здоровья.
Благодаря проекту для них будут организованы занятия по спортивным играм в городки, новус, шаффлборд, джакколо, кульбутто, корнхол.
Тренировки людей с ограниченными возможностями будут проходить вместе с людьми, не имеющими ограничения по здоровью.
«Изюминкой» проекта станет открытие в комплексном центре социального обслуживания населения Балаковского района площадки для игры в петанк на открытом воздухе.
Участников проекта ждут не только тренировочные занятия, мастер-классы, игротеки, но и свыше 30 спортивных турниров, а в финале – большой областной инклюзивный фестиваль спортивных игр.
Проект «Инклюзивные спортивные игры «Общая цель» направлен на привлечение к здоровому образу жизни, занятию спортом и полноценное участие в жизни общества людей с ограниченными возможностями здоровья.
Благодаря проекту для них будут организованы занятия по спортивным играм в городки, новус, шаффлборд, джакколо, кульбутто, корнхол.
Тренировки людей с ограниченными возможностями будут проходить вместе с людьми, не имеющими ограничения по здоровью.
«Изюминкой» проекта станет открытие в комплексном центре социального обслуживания населения Балаковского района площадки для игры в петанк на открытом воздухе.
Участников проекта ждут не только тренировочные занятия, мастер-классы, игротеки, но и свыше 30 спортивных турниров, а в финале – большой областной инклюзивный фестиваль спортивных игр.