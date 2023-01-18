Михаил Исаев: «Обратимся в Счетную палату с просьбой проверить траты бюджетных средств на отопление в госучреждениях»
Об этом Председатель Саратовской областной Думы заявил в своем телеграм-канале.
«По итогам состоявшегося на прошлой неделе в парламенте совещания по вопросу прохождения отопсезона в регионе в адрес руководства головного офиса ПАО «Т Плюс», прокуратуры Саратовской области направлены соответствующие обращения.
Все поступившие от жителей адреса с жалобами на некачественную услугу теплоснабжения или же завышение платы также проанализированы и переданы для проверки в надзорные органы.
Верный вопрос сегодня поднял депутат Госдумы Николай Панков – вопрос траты бюджетных средств на оплату за теплоэнергоресурсы в муниципальных и государственных учреждениях. Обратимся в Счетную палату Саратовской области, а также в контрольно-счетные палаты крупных муниципалитетов с просьбой провести проверку этих трат.
Ни один лишний бюджетный рубль или же излишние личные средства граждан не должны стать незаконной прибылью монополиста-энергетика», - подчеркнул Михаил Исаев (фракция «Единая Россия»).
«По итогам состоявшегося на прошлой неделе в парламенте совещания по вопросу прохождения отопсезона в регионе в адрес руководства головного офиса ПАО «Т Плюс», прокуратуры Саратовской области направлены соответствующие обращения.
Все поступившие от жителей адреса с жалобами на некачественную услугу теплоснабжения или же завышение платы также проанализированы и переданы для проверки в надзорные органы.
Верный вопрос сегодня поднял депутат Госдумы Николай Панков – вопрос траты бюджетных средств на оплату за теплоэнергоресурсы в муниципальных и государственных учреждениях. Обратимся в Счетную палату Саратовской области, а также в контрольно-счетные палаты крупных муниципалитетов с просьбой провести проверку этих трат.
Ни один лишний бюджетный рубль или же излишние личные средства граждан не должны стать незаконной прибылью монополиста-энергетика», - подчеркнул Михаил Исаев (фракция «Единая Россия»).