Михаил Исаев: «Обратимся в Счетную палату с просьбой проверить траты бюджетных средств на отопление в госучреждениях»

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«По итогам состоявшегося на прошлой неделе в парламенте совещания по вопросу прохождения отопсезона в регионе в адрес руководства головного офиса ПАО «Т Плюс», прокуратуры Саратовской области направлены соответствующие обращения.Все поступившие от жителей адреса с жалобами на некачественную услугу теплоснабжения или же завышение платы также проанализированы и переданы для проверки в надзорные органы.Верный вопрос сегодня поднял депутат Госдумы Николай Панков – вопрос траты бюджетных средств на оплату за теплоэнергоресурсы в муниципальных и государственных учреждениях. Обратимся в Счетную палату Саратовской области, а также в контрольно-счетные палаты крупных муниципалитетов с просьбой провести проверку этих трат.Ни один лишний бюджетный рубль или же излишние личные средства граждан не должны стать незаконной прибылью монополиста-энергетика», - подчеркнул Михаил Исаев (фракция «Единая Россия»).