Приволжская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты более четырех миллиардов рублей

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В частности, налоговые отчисления в региональный и местные бюджеты Саратовской области за 12 месяцев составили около 2 млрд рублей. В бюджеты Волгоградской области перечислено около 1,5 млрд рублей, Астраханской области –более 686 млн рублей.***Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок, установленный законодательством, и в полном объеме.