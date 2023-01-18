Приволжская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты более четырех миллиардов рублей
В 2022 году Приволжская магистраль (включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне дороги) перечислила в бюджеты всех уровней около 4,2 млрд рублей.
В частности, налоговые отчисления в региональный и местные бюджеты Саратовской области за 12 месяцев составили около 2 млрд рублей. В бюджеты Волгоградской области перечислено около 1,5 млрд рублей, Астраханской области –более 686 млн рублей.
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Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок, установленный законодательством, и в полном объеме.
В частности, налоговые отчисления в региональный и местные бюджеты Саратовской области за 12 месяцев составили около 2 млрд рублей. В бюджеты Волгоградской области перечислено около 1,5 млрд рублей, Астраханской области –более 686 млн рублей.
***
Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок, установленный законодательством, и в полном объеме.