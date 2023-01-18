Педагоги школ искусств продемонстрировали новые приемы и техники в детском творчестве

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Своим опытом поделились руководство и педагоги Балаковской художественной школы имени В.И. Задорожного. Как подтверждение мастерства этого замечательного коллектива всем участникам семинара была представлена выставка «ТВОРЧЕСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ «ВОЛЖСКОЙ ВЕНЕЦИИ».В семинаре приняли участие около 100 педагогов, которые, несмотря на морозную погоду, съехались со всех концов нашей области. Среди них были преподаватели учреждений художественной направленности и дополнительного образования всех районов города Саратова, из Энгельса, Ртищево, Калининска, Новоузенска, ЗАТО Светлый, рабочих поселков Соколовый и Романовки, села Елшанки Воскресенского района, поселка Пробуждение Энгельсского района и многих других. Такого аншлага на семинарах музейщики не помнят давно, и это, безусловно, показывает возросший интерес к подобным встречам с профессионалами. А еще это заслуга самих выступающих, работу и педагогические находки которых многие их коллеги определяют, как выдающиеся, передовые в нашем регионе.На семинаре были представлены этапы становления и особенности образовательного процесса Балаковской художественной школы имени В.И. Задорожного, что вызвало неподдельный интерес и большое количество вопросов. Выступление, посвященное авторской методике преподавания академического рисунка, погрузило зрителей в мир карандашных зарисовок. Рассказ о практике мастер-классов в музейных залах показал, как художественное окружение и особая атмосфера музея могут повлиять на результаты занятия, хорошо заметные в работах детей. Представление балаковских педагогов получилось неформальным, зрители с большим вниманием следили за слайдами на экране, фотографировали, чтобы сохранить уникальные частицы опыта.Вторая часть семинара была посвящена двум мастер-классам, где наши зрители «превратились» в учащихся, пробующих свои силы в той или иной художественной технике. На одном из них прошла работа над цветом в станковой композиции: тихо и вкрадчиво, но внимательно и настойчиво автор привела всех участников к замечательному итогу – разнообразным по палитре, но спокойным по ритмическому звучанию работам.На втором мастер-классе, где была показана техника создания коллажа, царил настоящий творческий беспорядок. Итогом стали удивительные по цветовому и фактурному сочетанию натюрморты, каждый из которых просто «брызгал» яркими красками.Музейщики также не оставили публику без внимания. Елена Валериевна Галактионова рассказала о ближайших проектах музея, познакомила с преимуществами применения Пушкинской карты. Как уже много лет подряд, в рамках семинара были выданы свидетельства Фонда детского творчества учащимся, работы которых были отобраны в этот фонд, а также их педагогам. На этот раз ими стали преподаватели живописного отделения Детской школы искусств № 18 города Саратова, деятельность и творчество которого мы представляли на наших площадках в прошлом году. Затем гостям была предложена экскурсия по методической выставке «Глина. От примитива до совершенства».