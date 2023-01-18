Педагоги школ искусств продемонстрировали новые приемы и техники в детском творчестве
В Радищевском музее прошел областной семинар для преподавателей детских художественных школ, детских школ искусств и изостудий «Особенности преподавания основ изобразительного искусства. Новые приемы и техники в детском творчестве».
Своим опытом поделились руководство и педагоги Балаковской художественной школы имени В.И. Задорожного. Как подтверждение мастерства этого замечательного коллектива всем участникам семинара была представлена выставка «ТВОРЧЕСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ «ВОЛЖСКОЙ ВЕНЕЦИИ».
В семинаре приняли участие около 100 педагогов, которые, несмотря на морозную погоду, съехались со всех концов нашей области. Среди них были преподаватели учреждений художественной направленности и дополнительного образования всех районов города Саратова, из Энгельса, Ртищево, Калининска, Новоузенска, ЗАТО Светлый, рабочих поселков Соколовый и Романовки, села Елшанки Воскресенского района, поселка Пробуждение Энгельсского района и многих других. Такого аншлага на семинарах музейщики не помнят давно, и это, безусловно, показывает возросший интерес к подобным встречам с профессионалами. А еще это заслуга самих выступающих, работу и педагогические находки которых многие их коллеги определяют, как выдающиеся, передовые в нашем регионе.
На семинаре были представлены этапы становления и особенности образовательного процесса Балаковской художественной школы имени В.И. Задорожного, что вызвало неподдельный интерес и большое количество вопросов. Выступление, посвященное авторской методике преподавания академического рисунка, погрузило зрителей в мир карандашных зарисовок. Рассказ о практике мастер-классов в музейных залах показал, как художественное окружение и особая атмосфера музея могут повлиять на результаты занятия, хорошо заметные в работах детей. Представление балаковских педагогов получилось неформальным, зрители с большим вниманием следили за слайдами на экране, фотографировали, чтобы сохранить уникальные частицы опыта.
Вторая часть семинара была посвящена двум мастер-классам, где наши зрители «превратились» в учащихся, пробующих свои силы в той или иной художественной технике. На одном из них прошла работа над цветом в станковой композиции: тихо и вкрадчиво, но внимательно и настойчиво автор привела всех участников к замечательному итогу – разнообразным по палитре, но спокойным по ритмическому звучанию работам.
На втором мастер-классе, где была показана техника создания коллажа, царил настоящий творческий беспорядок. Итогом стали удивительные по цветовому и фактурному сочетанию натюрморты, каждый из которых просто «брызгал» яркими красками.
Музейщики также не оставили публику без внимания. Елена Валериевна Галактионова рассказала о ближайших проектах музея, познакомила с преимуществами применения Пушкинской карты. Как уже много лет подряд, в рамках семинара были выданы свидетельства Фонда детского творчества учащимся, работы которых были отобраны в этот фонд, а также их педагогам. На этот раз ими стали преподаватели живописного отделения Детской школы искусств № 18 города Саратова, деятельность и творчество которого мы представляли на наших площадках в прошлом году. Затем гостям была предложена экскурсия по методической выставке «Глина. От примитива до совершенства».
Своим опытом поделились руководство и педагоги Балаковской художественной школы имени В.И. Задорожного. Как подтверждение мастерства этого замечательного коллектива всем участникам семинара была представлена выставка «ТВОРЧЕСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ «ВОЛЖСКОЙ ВЕНЕЦИИ».
В семинаре приняли участие около 100 педагогов, которые, несмотря на морозную погоду, съехались со всех концов нашей области. Среди них были преподаватели учреждений художественной направленности и дополнительного образования всех районов города Саратова, из Энгельса, Ртищево, Калининска, Новоузенска, ЗАТО Светлый, рабочих поселков Соколовый и Романовки, села Елшанки Воскресенского района, поселка Пробуждение Энгельсского района и многих других. Такого аншлага на семинарах музейщики не помнят давно, и это, безусловно, показывает возросший интерес к подобным встречам с профессионалами. А еще это заслуга самих выступающих, работу и педагогические находки которых многие их коллеги определяют, как выдающиеся, передовые в нашем регионе.
На семинаре были представлены этапы становления и особенности образовательного процесса Балаковской художественной школы имени В.И. Задорожного, что вызвало неподдельный интерес и большое количество вопросов. Выступление, посвященное авторской методике преподавания академического рисунка, погрузило зрителей в мир карандашных зарисовок. Рассказ о практике мастер-классов в музейных залах показал, как художественное окружение и особая атмосфера музея могут повлиять на результаты занятия, хорошо заметные в работах детей. Представление балаковских педагогов получилось неформальным, зрители с большим вниманием следили за слайдами на экране, фотографировали, чтобы сохранить уникальные частицы опыта.
Вторая часть семинара была посвящена двум мастер-классам, где наши зрители «превратились» в учащихся, пробующих свои силы в той или иной художественной технике. На одном из них прошла работа над цветом в станковой композиции: тихо и вкрадчиво, но внимательно и настойчиво автор привела всех участников к замечательному итогу – разнообразным по палитре, но спокойным по ритмическому звучанию работам.
На втором мастер-классе, где была показана техника создания коллажа, царил настоящий творческий беспорядок. Итогом стали удивительные по цветовому и фактурному сочетанию натюрморты, каждый из которых просто «брызгал» яркими красками.
Музейщики также не оставили публику без внимания. Елена Валериевна Галактионова рассказала о ближайших проектах музея, познакомила с преимуществами применения Пушкинской карты. Как уже много лет подряд, в рамках семинара были выданы свидетельства Фонда детского творчества учащимся, работы которых были отобраны в этот фонд, а также их педагогам. На этот раз ими стали преподаватели живописного отделения Детской школы искусств № 18 города Саратова, деятельность и творчество которого мы представляли на наших площадках в прошлом году. Затем гостям была предложена экскурсия по методической выставке «Глина. От примитива до совершенства».