Олег Дубовенко: Турнир в Татищево – хороший пример для подрастающего поколения

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В торжественной церемонии открытия турнира по волейболу приняли участие министр молодежной политики и спорта Саратовской области Олег Дубовенко, глава Татищевского муниципального района Павел Сурков, председатель муниципального Собрания Татищевского муниципального района Александр Блохин, настоятель прихода храма в честь Казанской иконы Божией Матери р.п.Татищево, священник Антоний Сотников.«Татищевский район традиционно является лидером по развитию волейбола среди мужчин. И это не случайно: здесь четко выстроена система проведения отборочных соревнований, начиная от внутрирайонного чемпионата, заканчивая проведением областных соревнований, в которых участвуют лучшие команды области. Сегодня в атмосфере дружеского соперничества здесь проходит традиционный праздничный Рождественский турнир. Силами в нем померятся команды четырех муниципальных районов области. Главная задача таких мероприятий – популяризация спорта, здорового образа жизни среди взрослого населения – сотрудников различных предприятий и учреждений, глядя на которых, к спорту будут тянуться и дети», - отметил министр молодежной политики и спорта области Олег Дубовенко.В турнире принимают участие 9 мужских волейбольных команд:- команда г. Аткарска;- команда Марксовского муниципального района;- команда городского округа ЗАТО п. Светлый;- команда «Искра» Садовского муниципального образования;- команда «Луч» Октябрьского муниципального образования;- команда «Мечта» Татищевского муниципального образования;- команда «Новый Импульс» Татищевского муниципального образования;- команда «Феникс» Сторожевского муниципального образования;- команда отдела МВД России по Татищевскому району.Победителями и призерами Рождественского товарищеского турнира стали:1 место - команда "Новый Импульс";2 место - команда ОМВД по Татищевскому району;3 место - команда "Мечта".Участники будут награждены кубками, медалями и грамотами администрации Татищевского муниципального района.