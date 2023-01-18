Олег Дубовенко: Турнир в Татищево – хороший пример для подрастающего поколения
В спортивном зале ФОКа «Энергия» районного поселка Татищево прошел Рождественский товарищеский турнир по волейболу среди мужских команд.
В торжественной церемонии открытия турнира по волейболу приняли участие министр молодежной политики и спорта Саратовской области Олег Дубовенко, глава Татищевского муниципального района Павел Сурков, председатель муниципального Собрания Татищевского муниципального района Александр Блохин, настоятель прихода храма в честь Казанской иконы Божией Матери р.п.Татищево, священник Антоний Сотников.
«Татищевский район традиционно является лидером по развитию волейбола среди мужчин. И это не случайно: здесь четко выстроена система проведения отборочных соревнований, начиная от внутрирайонного чемпионата, заканчивая проведением областных соревнований, в которых участвуют лучшие команды области. Сегодня в атмосфере дружеского соперничества здесь проходит традиционный праздничный Рождественский турнир. Силами в нем померятся команды четырех муниципальных районов области. Главная задача таких мероприятий – популяризация спорта, здорового образа жизни среди взрослого населения – сотрудников различных предприятий и учреждений, глядя на которых, к спорту будут тянуться и дети», - отметил министр молодежной политики и спорта области Олег Дубовенко.
В турнире принимают участие 9 мужских волейбольных команд:
- команда г. Аткарска;
- команда Марксовского муниципального района;
- команда городского округа ЗАТО п. Светлый;
- команда «Искра» Садовского муниципального образования;
- команда «Луч» Октябрьского муниципального образования;
- команда «Мечта» Татищевского муниципального образования;
- команда «Новый Импульс» Татищевского муниципального образования;
- команда «Феникс» Сторожевского муниципального образования;
- команда отдела МВД России по Татищевскому району.
Победителями и призерами Рождественского товарищеского турнира стали:
1 место - команда "Новый Импульс";
2 место - команда ОМВД по Татищевскому району;
3 место - команда "Мечта".
Участники будут награждены кубками, медалями и грамотами администрации Татищевского муниципального района.
В торжественной церемонии открытия турнира по волейболу приняли участие министр молодежной политики и спорта Саратовской области Олег Дубовенко, глава Татищевского муниципального района Павел Сурков, председатель муниципального Собрания Татищевского муниципального района Александр Блохин, настоятель прихода храма в честь Казанской иконы Божией Матери р.п.Татищево, священник Антоний Сотников.
«Татищевский район традиционно является лидером по развитию волейбола среди мужчин. И это не случайно: здесь четко выстроена система проведения отборочных соревнований, начиная от внутрирайонного чемпионата, заканчивая проведением областных соревнований, в которых участвуют лучшие команды области. Сегодня в атмосфере дружеского соперничества здесь проходит традиционный праздничный Рождественский турнир. Силами в нем померятся команды четырех муниципальных районов области. Главная задача таких мероприятий – популяризация спорта, здорового образа жизни среди взрослого населения – сотрудников различных предприятий и учреждений, глядя на которых, к спорту будут тянуться и дети», - отметил министр молодежной политики и спорта области Олег Дубовенко.
В турнире принимают участие 9 мужских волейбольных команд:
- команда г. Аткарска;
- команда Марксовского муниципального района;
- команда городского округа ЗАТО п. Светлый;
- команда «Искра» Садовского муниципального образования;
- команда «Луч» Октябрьского муниципального образования;
- команда «Мечта» Татищевского муниципального образования;
- команда «Новый Импульс» Татищевского муниципального образования;
- команда «Феникс» Сторожевского муниципального образования;
- команда отдела МВД России по Татищевскому району.
Победителями и призерами Рождественского товарищеского турнира стали:
1 место - команда "Новый Импульс";
2 место - команда ОМВД по Татищевскому району;
3 место - команда "Мечта".
Участники будут награждены кубками, медалями и грамотами администрации Татищевского муниципального района.