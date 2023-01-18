В лицее "Звезда" открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи
В церемонии открытия приняли участие представители I Cъезда "Движения Первых" в Москве Никита Горюнов и Софья Симакова.
Они поделились своими впечатлениями о Съезде, рассказали самым активным учащимся лицея про цель и миссию Российского движения детей и молодежи, а также зарядили их энергией Движения.
Инициацию вступления более 30 активистов лицея в "Движение Первых" провели председатель совета Саратовского отделения Российского движения детей и молодежи Анна Попова и координатор Движения Никита Асташкин.
Новоиспеченные активисты первичного отделения "Движения Первых" лицея "Звезда" обсудили проекты и мероприятия на 2023 год, ведь движение предоставляет возможности для самореализации.
Они поделились своими впечатлениями о Съезде, рассказали самым активным учащимся лицея про цель и миссию Российского движения детей и молодежи, а также зарядили их энергией Движения.
Инициацию вступления более 30 активистов лицея в "Движение Первых" провели председатель совета Саратовского отделения Российского движения детей и молодежи Анна Попова и координатор Движения Никита Асташкин.
Новоиспеченные активисты первичного отделения "Движения Первых" лицея "Звезда" обсудили проекты и мероприятия на 2023 год, ведь движение предоставляет возможности для самореализации.