18 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 17 января
В Балакове появится площадка для игры в петанк в рамках инклюзивного проекта
17:00 | 17 января
Михаил Исаев: «Обратимся в Счетную палату с просьбой проверить траты бюджетных средств на отопление в госучреждениях»
16:00 | 17 января
Приволжская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты более четырех миллиардов рублей
15:00 | 17 января
Педагоги школ искусств продемонстрировали новые приемы и техники в детском творчестве
14:00 | 17 января
Олег Дубовенко: Турнир в Татищево – хороший пример для подрастающего поколения
13:00 | 17 января
Саратовские хоккеисты передали детям из ДНР и ЛНР игрушки
12:00 | 17 января
В лицее "Звезда" открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи
11:00 | 17 января
В Вольске отремонтируют единственный на весь микрорайон школьный спортзал
10:00 | 17 января
Александр Бурмак: «Вопрос с расселением аварийных домов в Летном городке необходимо решать и в рамках областных программ»
09:00 | 17 января
Многодетные родители предпочитают тратить маткапитал на образование детей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В лицее "Звезда" открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи

Новости
В церемонии открытия приняли участие представители I Cъезда "Движения Первых" в Москве Никита Горюнов и Софья Симакова.
Они поделились своими впечатлениями о Съезде, рассказали самым активным учащимся лицея про цель и миссию Российского движения детей и молодежи, а также зарядили их энергией Движения.

В лицее "Звезда" открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи

Инициацию вступления более 30 активистов лицея в "Движение Первых" провели председатель совета Саратовского отделения Российского движения детей и молодежи Анна Попова и координатор Движения Никита Асташкин.

В лицее "Звезда" открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи

В лицее "Звезда" открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи

Новоиспеченные активисты первичного отделения "Движения Первых" лицея "Звезда" обсудили проекты и мероприятия на 2023 год, ведь движение предоставляет возможности для самореализации.