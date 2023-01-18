В Вольске отремонтируют единственный на весь микрорайон школьный спортзал

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По словам директора вольской школы №17, на выделенные из областного бюджета средства в этом году планируется отремонтировать напольное покрытие школьного спортзала, заменить деревянные окна на пластиковые, провести косметический ремонт стен и потолка, сделать проводку и хорошую вентиляцию, приобрести новое освещение.«Спортзал пользуется большой популярностью, ведь наша школа - единственная в микрорайоне. Здесь проводят внеурочные занятия, функционирует спортивный клуб, работают секции волейбола, баскетбола, мини-футбола и другие. Спортсмены школы занимают призовые места в городских и районных соревнованиях», - рассказал учитель физкультуры Владимир Воронков.Отметим, что в Вольском районе необходимые ремонтные работы также проведут в спортзалах школ №6 и № 16.