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В Вольске отремонтируют единственный на весь микрорайон школьный спортзал

Новости
В 2023 году по инициативе губернатора области Романа Бусаргина будут выделены дополнительные средства на ремонт 100 школьных спортзалов. На обновление спортзалы получат по 1,5 миллиона рублей.
В Вольске отремонтируют единственный на весь микрорайон школьный спортзал

По словам директора вольской школы №17, на выделенные из областного бюджета средства в этом году планируется отремонтировать напольное покрытие школьного спортзала, заменить деревянные окна на пластиковые, провести косметический ремонт стен и потолка, сделать проводку и хорошую вентиляцию, приобрести новое освещение.

«Спортзал пользуется большой популярностью, ведь наша школа - единственная в микрорайоне. Здесь проводят внеурочные занятия, функционирует спортивный клуб, работают секции волейбола, баскетбола, мини-футбола и другие. Спортсмены школы занимают призовые места в городских и районных соревнованиях», - рассказал учитель физкультуры Владимир Воронков.

Отметим, что в Вольском районе необходимые ремонтные работы также проведут в спортзалах школ №6 и № 16.