Александр Бурмак: «Вопрос с расселением аварийных домов в Летном городке необходимо решать и в рамках областных программ»

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«Благодаря содействию Вячеслава Викторовича на расселение 31 дома направлены средства из федерального бюджета. Остается 5 домов, которые по ряду причин были признаны аварийными после 1 января 2022 года. При этом их состояние ничем не отличается от тех, которые вошли в программу раньше. Поэтому проблема расселения домов в Летном городке должна решаться комплексно.В рамках комитета обязательно проработаем этот вопрос, изучим пути решения. Возможно, будут внесены дополнения в ту или иную региональную программу. При необходимости выйдем с предложениями по изменению бюджета с учетом этих обстоятельств», – подчеркнул Александр Бурмак.