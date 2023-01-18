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Многодетные родители предпочитают тратить маткапитал на образование детей

Новости
В 2022 году региональным материнским капиталом в Саратовской области воспользовались 2036 семей.
Многодетные родители предпочитают тратить маткапитал на образование детей

Напомним, что данная мера поддержки в Саратовской области оказывается благодаря федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

В прошедшем году чаще всего жители региона направляли материнский капитал на образование детей. Такой возможностью воспользовались 1235 семей. 795 семей использовали капитал на улучшение жилищных условий.

«Региональный материнский капитал – одна из важных мер социальной поддержки семей с детьми. Его могут получить жители области, родившие либо усыновившие третьего или последующего ребенка. На сегодняшний день размер регионального материнского капитала составляет 120151,67 рублей», - напомнили в министерстве труда и социальной защиты области.

С 2015 года региональным материнским капиталом воспользовались 11849 семей. Всего на данную меру поддержки направлено 863 млн руб., в том числе 149 млн руб. в 2022 году.