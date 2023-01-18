Многодетные родители предпочитают тратить маткапитал на образование детей

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Напомним, что данная мера поддержки в Саратовской области оказывается благодаря федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».В прошедшем году чаще всего жители региона направляли материнский капитал на образование детей. Такой возможностью воспользовались 1235 семей. 795 семей использовали капитал на улучшение жилищных условий.«Региональный материнский капитал – одна из важных мер социальной поддержки семей с детьми. Его могут получить жители области, родившие либо усыновившие третьего или последующего ребенка. На сегодняшний день размер регионального материнского капитала составляет 120151,67 рублей», - напомнили в министерстве труда и социальной защиты области.С 2015 года региональным материнским капиталом воспользовались 11849 семей. Всего на данную меру поддержки направлено 863 млн руб., в том числе 149 млн руб. в 2022 году.