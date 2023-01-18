Система повагонной навигации для пассажиров установлена на железнодорожном вокзале Аткарска

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С её помощью пассажиры и встречающие могут узнать расписание поездов дальнего следования и пригородного сообщения, продолжительность их стоянки, путь прибытия и порядок нумерации вагонов. Соответствующая информация выводится на дисплеи, установленные на платформах.В перспективе аналогичные системы планируется внедрить на других крупных вокзалах в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.***На железнодорожном вокзале Аткарска оборудованы три платформы для посадки и высадки пассажиров. Ежёсуточно на станции останавливаются в среднем 34 поезда дальнего следования и 18 пригородных поездов.