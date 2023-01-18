Система повагонной навигации для пассажиров установлена на железнодорожном вокзале Аткарска
На железнодорожном вокзале Аткарска установлена первая на ПривЖД система повагонной навигации.
С её помощью пассажиры и встречающие могут узнать расписание поездов дальнего следования и пригородного сообщения, продолжительность их стоянки, путь прибытия и порядок нумерации вагонов. Соответствующая информация выводится на дисплеи, установленные на платформах.
В перспективе аналогичные системы планируется внедрить на других крупных вокзалах в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.
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На железнодорожном вокзале Аткарска оборудованы три платформы для посадки и высадки пассажиров. Ежёсуточно на станции останавливаются в среднем 34 поезда дальнего следования и 18 пригородных поездов.
С её помощью пассажиры и встречающие могут узнать расписание поездов дальнего следования и пригородного сообщения, продолжительность их стоянки, путь прибытия и порядок нумерации вагонов. Соответствующая информация выводится на дисплеи, установленные на платформах.
В перспективе аналогичные системы планируется внедрить на других крупных вокзалах в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.
***
На железнодорожном вокзале Аткарска оборудованы три платформы для посадки и высадки пассажиров. Ежёсуточно на станции останавливаются в среднем 34 поезда дальнего следования и 18 пригородных поездов.