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Система повагонной навигации для пассажиров установлена на железнодорожном вокзале Аткарска

Новости
На железнодорожном вокзале Аткарска установлена первая на ПривЖД система повагонной навигации.
Система повагонной навигации для пассажиров установлена на железнодорожном вокзале Аткарска

С её помощью пассажиры и встречающие могут узнать расписание поездов дальнего следования и пригородного сообщения, продолжительность их стоянки, путь прибытия и порядок нумерации вагонов. Соответствующая информация выводится на дисплеи, установленные на платформах.
В перспективе аналогичные системы планируется внедрить на других крупных вокзалах в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.

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На железнодорожном вокзале Аткарска оборудованы три платформы для посадки и высадки пассажиров. Ежёсуточно на станции останавливаются в среднем 34 поезда дальнего следования и 18 пригородных поездов.