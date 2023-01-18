Вячеслав Володин призвал расселить все аварийное жилье в Летном городке Энгельса

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По сообщению в телеграм-канале «Володин Саратов», уже определено финансирование по расселению 31 аварийного дома.Важно также положительно решить судьбу пяти домов, которые не попали в соответствующую программу по расселению граждан из аварийного жилья.Вячеслав Володин предложил местным властям найти подходящие варианты решения. «Включите голову и скажите: «Вот этот вопрос мы собираемся решать через этот подход…. А вы берете все переталкиваете на федеральный уровень и ждете, когда деньги придут, будете их делить, конкурсы проводить», - подчеркнул спикер Государственной Думы.