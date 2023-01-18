В СВО погиб саратовец Антон Журавлев

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Администрация Энгельсского муниципального района и Собрание депутатов ЭМР выразили соболезнования родным и близким военнослужащего Журавлева Антона Сергеевича, героически погибшего при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на Украине.Соболезнования родным и близким военнослужащего выразил и глава региона Роман Бусаргин:«Антон Сергеевич Журавлев отдал жизнь ради светлого будущего своей Родины, своих соотечественников. На поле боя он проявил храбрость и отвагу, верность стране и присяге. Выражаю глубочайшие соболезнования семье, родным и близким павшего бойца».