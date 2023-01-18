СГУ стал партнером Луганского педагогического университета

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Саратовский национальный исследовательский государственный университет (СГУ) им. Н.Г. Чернышевского стал партнером Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). Соглашение о научном и образовательном сотрудничестве 13 января подписали ректоры вузов Алексей Чумаченко и Жанна Марфина.После вхождения Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации важной задачей стала интеграция образовательных систем. Университеты-партнеры будут вести совместную учебно-методическую работу, разрабатывать и реализовывать образовательные программы, профессиональную переподготовку и повышение квалификации научных и педагогических работников.Как отметил ректор СГУ Алексей Чумаченко, Саратовская область активно сотрудничает с Луганской Народной Республикой. С 2014 года студенты, сотрудники, волонтеры вуза собирают гуманитарную помощь, проводят занятия с детьми, оказывают психологическую поддержку. В 2022 году регион взял шефство над Сватовским районом ЛНР. Саратовский университет давно работает в области подготовки учителей, и мы в этот сложный момент перехода на российские образовательные стандарты имеем возможность помочь сильнейшему вузу ЛНР и используем эту возможность максимально,  сказал Алексей Чумаченко.В рамках соглашения между СГУ и ЛГПУ запланированы обмен опытом, чтение лекций, проведение совместных научных исследований, обмен студентами и профессорско-преподавательским составом. Приоритетными направлениями сотрудничества вузов станут образование, наука и молодежная политика.По словам Жанны Марфиной, сотрудничество с российскими вузами имеет большое значение для университета. Сегодня идет активная интеграция вузов новых регионов в образовательное пространство России.«Мы искренне признательны за всестороннюю помощь, которую сегодня нам оказывают вузы-партнеры. Эта поддержка укрепляет наш дух, придает сил и создает мощную опору в стремлении стать полноправными членами российского образовательного пространства. Выражаем надежду, что соглашение между СГУ имени Н. Г. Чернышевского и ЛГПУ станет уверенным шагом на пути нашей совместной плодотворной работы», — сказала Жанна Марфина.Руководители вузов подписали соглашение в присутствии делегатов – проректора по молодежной политике и воспитательной работе Саратовского университета Антона Головченко и проректора по учебной работе Игоря Малинского – и представителей ЛГПУ: председателя Попечительского совета, депутата Народного Совета ЛНР Павла Пилавова, первого проректора Юрия Филиппова, проректоров по научно-педагогической работе Елены Дятловой, Татьяны Ротерс, Ольги Ждановой, Николая Клипакова и проректора по административно-хозяйственной работе ЛГПУ Геннадия Воронцова, директоров и деканов структурных подразделений вуза, заведующего международным отделом Игоря Маршубы.Для подписания документов при поддержке Минобрнауки России была организована поездка делегации СГУ в Луганск. В рамках визита проректор по молодежной политике и воспитательной работе Саратовского университета Антон Головченко прочитал луганским студентам лекцию о социальном проектировании и рассказал о возможностях и грантах, которые предоставляет Министерство высшего образования и науки РФ и Российское федеральное агентство по делам молодежи. Проректор по учебной работе Игорь Малинский провел консультации и рабочие встречи с коллективом ЛГПУ по вопросам сотрудничества в сфере образования – прохождению госаккредитации, переходу на российские образовательные стандарты, обмену кадрами. Руководитель Спортивного клуба СГУ Александр Неврюев познакомил студентов с системой молодежных спортивных организаций, пригласил вступить в Ассоциацию студенческих спортивных клубов России и принимать активное участие в соревнованиях 2023 года.Для делегатов была проведена экскурсия по университету: гости посетили археолого-этнографический музейный комплекс, геологический музей, зоологический музей, музей университета, научную библиотеку и Большой актовый зал, ознакомились с аудиторным фондом и лабораториями вуза.Кроме того, делегаты передали в дар луганским коллегам новую оргтехнику и ноутбуки, необходимые для организации образовательного процесса.