Более 620 тысяч жителей Саратовской области подключились к сервису «Личный кабинет»

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Одним из самых популярных сервисов в системе электронных сервисов ФНС России - «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», насчитывает 628 тысяч подключенных жителей на территории Саратовской области. За 2022 год к платформе подключилось более 120 тысяч человек.Личный кабинет охватывает практически все жизненные ситуации, которые возникают у гражданина при взаимодействии с налоговыми органами, с помощью него можно узнать актуальный размер задолженности, осуществить уплату налогов, скачать налоговые уведомления, запросить сведения о банковских счетах в электронном виде.Кроме того, налогоплательщики имеют возможность заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и направитьее в соответствующую налоговую инспекцию в режиме онлайн.В «Личном кабинете» большинство данных уже предзаполнены, кроме того, ускоряется процесс обработки декларации, что позволяет быстрее провести проверку и вернуть налог.Для получения доступа к «Личному кабинету» достаточно обратиться в любую налоговую инспекцию для получения пароля, при предъявлении удостоверения личности.При наличии подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг «Госуслуги», возможно воспользоваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика», достаточно ввести свой логин и пароль, которые используются для входа на портал.В случае возникновения дополнительных вопросов, напоминаем о возможности обратиться в Единый контактный центр ФНС России по телефону