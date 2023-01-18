18 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
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Более 620 тысяч жителей Саратовской области подключились к сервису «Личный кабинет»

Новости
Для получения доступа к «Личному кабинету» достаточно обратиться в любую налоговую инспекцию для получения пароля, при предъявлении удостоверения личности.
Более 620 тысяч жителей Саратовской области подключились к сервису «Личный кабинет»

Одним из самых популярных сервисов в системе электронных сервисов ФНС России - «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», насчитывает 628 тысяч подключенных жителей на территории Саратовской области. За 2022 год к платформе подключилось более 120 тысяч человек.

Личный кабинет охватывает практически все жизненные ситуации, которые возникают у гражданина при взаимодействии с налоговыми органами, с помощью него можно узнать актуальный размер задолженности, осуществить уплату налогов, скачать налоговые уведомления, запросить сведения о банковских счетах в электронном виде.

Кроме того, налогоплательщики имеют возможность заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и направить
ее в соответствующую налоговую инспекцию в режиме онлайн.

В «Личном кабинете» большинство данных уже предзаполнены, кроме того, ускоряется процесс обработки декларации, что позволяет быстрее провести проверку и вернуть налог.

Для получения доступа к «Личному кабинету» достаточно обратиться в любую налоговую инспекцию для получения пароля, при предъявлении удостоверения личности.

При наличии подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг «Госуслуги», возможно воспользоваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика», достаточно ввести свой логин и пароль, которые используются для входа на портал.

В случае возникновения дополнительных вопросов, напоминаем о возможности обратиться в Единый контактный центр ФНС России по телефону 8-800-222-22-22.