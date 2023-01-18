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Во время рейда определили самый теплый автобус

Новости
Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства проверили автобусы маршрутов 284, 284 А, 284 Б, троллейбусы 10, 15, 109
Во время рейда определили самый теплый автобус

На Привокзальной площади представители министерств транспорта и дорожного хозяйства, труда и социальной защиты области провели очередной рейд в общественном транспорте в целях проверки соблюдения температурного режима, а также работы льготных транспортных карт.

Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства проверили автобусы маршрутов 284, 284 А, 284 Б, троллейбусы 10, 15, 109.
Проверка показала, что температура в транспорте составляла от 16,1 С до 18,9 С. Самым теплым оказался автобус маршрута 284 А. При этом наружная температура воздуха составляла -13 С. По нормативам в осенне-зимний период температура в салоне транспортных средств не должна опускаться ниже 12 С.

Во время рейда заместитель министра труда и социальной защиты области Ольга Морозова пообщалась с пассажирами на предмет использования льготных транспортных карт в общественном транспорте.
76-летняя жительница Саратова поблагодарила за нововведение, рассказала, что пользоваться картой очень удобно, а с ее пополнением помогают дети в режиме онлайн.

Кондукторы отметили, что пассажиры привыкли к транспортной карте, вопросов при оплате проезда уже не возникает.
«Жители активно пользуются льготной транспортной картой. С начала января совершено уже свыше 600 тысяч поездок. Всего в системе зарегистрировано более 163 тысяч льготных транспортных карт. С 15 января начнется пополнение льготных транспортных карт на февраль. Обращаем внимание, что льготникам, имеющим право на бесплатный проезд, пополнять карту не нужно», - отметила заместитель министра Ольга Морозова.