Госавтоинспекция выявила 232 нарушения в работе ПДД

18 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
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Михаил Исаев: «Обратимся в Счетную палату с просьбой проверить траты бюджетных средств на отопление в госучреждениях»
16:00 | 17 января
Приволжская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты более четырех миллиардов рублей
15:00 | 17 января
Педагоги школ искусств продемонстрировали новые приемы и техники в детском творчестве
14:00 | 17 января
Олег Дубовенко: Турнир в Татищево – хороший пример для подрастающего поколения
13:00 | 17 января
Саратовские хоккеисты передали детям из ДНР и ЛНР игрушки
12:00 | 17 января
В лицее "Звезда" открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи
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В Вольске отремонтируют единственный на весь микрорайон школьный спортзал
10:00 | 17 января
Александр Бурмак: «Вопрос с расселением аварийных домов в Летном городке необходимо решать и в рамках областных программ»
09:00 | 17 января
Многодетные родители предпочитают тратить маткапитал на образование детей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Госавтоинспекция выявила 232 нарушения в работе ПДД

Новости
Госавтоинспекция Саратовской области сняла с рейса 9 автобусов из-а неисправности».
Госавтоинспекция выявила 232 нарушения в работе ПДД

В рамках мероприятия «Новогодний автобус 2022-2023» Госавтоинспекцией Саратовской области выявлены нарушения ПДД.

С 28 декабря 2022 года по 10 января этого года выявлено 232 административных материала за нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации и Правил перевозки пассажиров, из которых 19 –по статье 12.5 КоАП РФ, 2- по части 2 статьи 12.5 КоАП РФ, 12 – по части 2 статьи 12.31.1 КоАП РФ, 2 – по части 1 статьи 12.31.1 КоАП РФ, 2 – части 3 статьи 12.31.1 КоАП РФ, 1 – части 4 статьи 12.31.1 КоАП РФ, 2 – части 1 статьи 11.23 КоАП РФ и 193 материала за иные нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации.
Сняты с рейсов 9 автобусов из-за выявления технических неисправностей, при которых дальнейшая эксплуатация запрещена. П всем фактам составлены административные материалы.
Сотрудниками технического надзора за время ОПМ выявлен автобус, в конструкцию которого внесены изменения без согласования с органами Госавтоинспекции. Материал направлен в РЭО для решения вопроса об аннулировании регистрации.