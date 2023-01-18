Госавтоинспекция выявила 232 нарушения в работе ПДД

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В рамках мероприятия «Новогодний автобус 2022-2023» Госавтоинспекцией Саратовской области выявлены нарушения ПДД.С 28 декабря 2022 года по 10 января этого года выявлено 232 административных материала за нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации и Правил перевозки пассажиров, из которых 19 –по статье 12.5 КоАП РФ, 2- по части 2 статьи 12.5 КоАП РФ, 12 – по части 2 статьи 12.31.1 КоАП РФ, 2 – по части 1 статьи 12.31.1 КоАП РФ, 2 – части 3 статьи 12.31.1 КоАП РФ, 1 – части 4 статьи 12.31.1 КоАП РФ, 2 – части 1 статьи 11.23 КоАП РФ и 193 материала за иные нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации.Сняты с рейсов 9 автобусов из-за выявления технических неисправностей, при которых дальнейшая эксплуатация запрещена. П всем фактам составлены административные материалы.Сотрудниками технического надзора за время ОПМ выявлен автобус, в конструкцию которого внесены изменения без согласования с органами Госавтоинспекции. Материал направлен в РЭО для решения вопроса об аннулировании регистрации.