18 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
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Михаил Исаев: «Обратимся в Счетную палату с просьбой проверить траты бюджетных средств на отопление в госучреждениях»
16:00 | 17 января
Приволжская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты более четырех миллиардов рублей
15:00 | 17 января
Педагоги школ искусств продемонстрировали новые приемы и техники в детском творчестве
14:00 | 17 января
Олег Дубовенко: Турнир в Татищево – хороший пример для подрастающего поколения
13:00 | 17 января
Саратовские хоккеисты передали детям из ДНР и ЛНР игрушки
12:00 | 17 января
В лицее "Звезда" открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи
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В Вольске отремонтируют единственный на весь микрорайон школьный спортзал
10:00 | 17 января
Александр Бурмак: «Вопрос с расселением аварийных домов в Летном городке необходимо решать и в рамках областных программ»
09:00 | 17 января
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Житель Самойловки лишился полутора миллионов после того, как установил неизвестное приложение

Новости
ГУ МВД России по Саратовской области призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомцами!
Житель Самойловки лишился полутора миллионов после того, как установил неизвестное приложение

Жителю Самойловки позвонил неизвестный мужчина. Незнакомец представился специалистом финансового отдела банка, попросил открыть мобильное банковское приложение и проверить, имеется ли уведомление об одобрении кредита. Собеседник заявил, что зафиксированы подозрительные манипуляции с его счетами, поэтому нужно осуществить некоторые операции, чтобы деньги не были перечислены третьим лицам. Сельчанин поверил незнакомцу, так как в мобильном приложении действительно имелось сообщение об одобрении кредита, по его совету установил на телефон неизвестное приложение, в котором ввел номер счета и коды из смс-сообщений, после чего с его банковского счета были списаны 1 588 160 рублей, а собеседник отключил телефон.

Мужчина обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ГУ МВД России по Саратовской области призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомцами!
Не переводите деньги на неизвестные счета, в сети Интернет не переходите по неизвестным ссылкам, не устанавливайте неизвестные приложения на телефон и компьютер, не вводите личные данные и данные банковских карт и счетов на незнакомых сайтах!

О фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного - 102).