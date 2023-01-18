Житель Самойловки лишился полутора миллионов после того, как установил неизвестное приложение

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Жителю Самойловки позвонил неизвестный мужчина. Незнакомец представился специалистом финансового отдела банка, попросил открыть мобильное банковское приложение и проверить, имеется ли уведомление об одобрении кредита. Собеседник заявил, что зафиксированы подозрительные манипуляции с его счетами, поэтому нужно осуществить некоторые операции, чтобы деньги не были перечислены третьим лицам. Сельчанин поверил незнакомцу, так как в мобильном приложении действительно имелось сообщение об одобрении кредита, по его совету установил на телефон неизвестное приложение, в котором ввел номер счета и коды из смс-сообщений, после чего с его банковского счета были списаны 1 588 160 рублей, а собеседник отключил телефон.Мужчина обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.ГУ МВД России по Саратовской области призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомцами!Не переводите деньги на неизвестные счета, в сети Интернет не переходите по неизвестным ссылкам, не устанавливайте неизвестные приложения на телефон и компьютер, не вводите личные данные и данные банковских карт и счетов на незнакомых сайтах!