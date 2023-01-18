Саратовская область получит более 38 миллионов рублей на развитие социально-значимых проектов
Победители первого конкурса президентских грантов 2023 года определены на заседании Координационного комитета, которое провел первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
21 социально-значимый проект получит финансирование на общую сумму более 38 миллионов рублей и будет реализован в Саратовской области.
По решению Координационного комитета гранты Президента Российской Федерации на общую сумму 4 млрд 291 млн рублей выделены 1 845 некоммерческим организациям, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы.
Победившие инициативы смогут стартовать уже 1 февраля.
21 социально-значимый проект получит финансирование на общую сумму более 38 миллионов рублей и будет реализован в Саратовской области.
По решению Координационного комитета гранты Президента Российской Федерации на общую сумму 4 млрд 291 млн рублей выделены 1 845 некоммерческим организациям, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы.
Победившие инициативы смогут стартовать уже 1 февраля.