Саратовская область получит более 38 миллионов рублей на развитие социально-значимых проектов

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21 социально-значимый проект получит финансирование на общую сумму более 38 миллионов рублей и будет реализован в Саратовской области.По решению Координационного комитета гранты Президента Российской Федерации на общую сумму 4 млрд 291 млн рублей выделены 1 845 некоммерческим организациям, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы.Победившие инициативы смогут стартовать уже 1 февраля.