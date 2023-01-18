18 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
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Аэропорт «Гагарин» обслужил более 977 тысяч пассажиров

Новости
Международный аэропорт «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») в 2022 году обслужил 977 324 пассажира, что на 2% ниже показателей прошлого года.

Аэропорт «Гагарин» обслужил более 977 тысяч пассажиров

Большая часть пассажиров – порядка 971 тыс. – воспользовались внутрироссийскими рейсами. На международных направлениях было обслужено чуть больше 6 тыс. пассажиров.

В 2022 году в аэропорту было выполнено более 7,8 тыс. взлетно-посадочных операций. Общий объем грузов и почты, обработанных в минувшем году, составил более 595 тонн. Маршрутная сеть аэропорта «Гагарин» включала 13 направлений - это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Махачкала, Сургут, Новосибирск, Ереван и Худжанд.

Полеты из аэропорта «Гагарин» в минувшем году на регулярной основе выполняли 11 авиакомпаний («Аэрофлот», «Россия», «Победа», S7 Airlines, Red Wings, «Азимут», «Ижавиа», «Ширак Авиа», «ЮТэйр»). Впервые в 2022 году из аэропорта «Гагарин» было открыто регулярное сообщение с Новосибирском, а наиболее популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Напомним, что строительство аэропортового комплекса «Гагарин» в Саратове было реализовано в формате государственно-частного партнерства УК «Аэропорты Регионов» при участии Министерства транспорта России, Федерального агентства воздушного транспорта и Правительства Саратовской области.