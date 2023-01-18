В Саратове откроют первый вытрезвитель летом
В Саратовской области разрабатывают техническое задание на создание вытрезвителя. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Олег Костин.
По словам Олега Костина, в настоящее время ведется поиск участка для строительства модульного быстровозводимого вытрезвителя на 20 коек.
"Там будут современные палаты, и охрана, и буфет. Мы выберем место, чтобы оно было удобным в плане логистики, чтобы и ближайшее население не страдало, и в то же время в непосредственной близости было медицинское учреждение», - подчеркнул министр.
Предполагается, учреждение откроется летом этого года, в июне-июле. Если опыт будет успешным, подобные вытрезвители будут создавать в других крупных городах региона.
Как уточнил Олег Костин, "в эти учреждения будут приниматься те граждане, которые не нуждаются в медицинской помощи, а лишь в вытрезвлении".
По словам Олега Костина, в настоящее время ведется поиск участка для строительства модульного быстровозводимого вытрезвителя на 20 коек.
"Там будут современные палаты, и охрана, и буфет. Мы выберем место, чтобы оно было удобным в плане логистики, чтобы и ближайшее население не страдало, и в то же время в непосредственной близости было медицинское учреждение», - подчеркнул министр.
Предполагается, учреждение откроется летом этого года, в июне-июле. Если опыт будет успешным, подобные вытрезвители будут создавать в других крупных городах региона.
Как уточнил Олег Костин, "в эти учреждения будут приниматься те граждане, которые не нуждаются в медицинской помощи, а лишь в вытрезвлении".