В Саратове откроют первый вытрезвитель летом

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По словам Олега Костина, в настоящее время ведется поиск участка для строительства модульного быстровозводимого вытрезвителя на 20 коек."Там будут современные палаты, и охрана, и буфет. Мы выберем место, чтобы оно было удобным в плане логистики, чтобы и ближайшее население не страдало, и в то же время в непосредственной близости было медицинское учреждение», - подчеркнул министр.Предполагается, учреждение откроется летом этого года, в июне-июле. Если опыт будет успешным, подобные вытрезвители будут создавать в других крупных городах региона.Как уточнил Олег Костин, "в эти учреждения будут приниматься те граждане, которые не нуждаются в медицинской помощи, а лишь в вытрезвлении".