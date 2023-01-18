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Анатолий Говорунов встретился с жителями Энгельсского района

Новости
Руководитель следственного управления встретился с жителями Энгельсского района по вопросам, связанным с расследованием уголовного дела о халатности органов местного самоуправления


На личном контроле руководителя следственного управления по Саратовской области Анатолия Юрьевича Говорунова находится уголовное дело по факту халатности администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области.

По данным следствия, должностные лица администрации Энгельсского муниципального района сформировали и предоставили 1881 земельный участок на территории Энгельсского муниципального района гражданам, имеющим трех и более детей, без какой-либо инфраструктуры на данных участках.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела исследуются сведения об имеющихся проблемах в сфере ЖКХ в Энгельсском районе, о которых в следственное управление сообщают жители. Все принятые сведения от граждан рассматриваются в рамках уголовного дела, им будет дана правовая оценка.

На встрече граждане вновь акцентировали внимание на том, что на протяжении нескольких лет они пытаются привлечь внимание властей и решить проблемы, связанные с выдачей земельных участков, жилищно-коммунальные вопросы. Их беспокоят затопленные подвалы, перекопанные дороги, прорывы в канализациях, частые аварии на теплосетях, отсутствие инфраструктуры на земельных участках, несвоевременное предоставление земельных участков многодетным семьям.

Все доводы граждан руководителем были приняты, они поставлены на его личный контроль. Сведения будут приобщены к материалам уголовного дела. По результатам встречи руководителем были даны конкретные поручения подчиненным сотрудникам.