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«Житков и его команда»: преподаватель и студент СГУ получили патент на обучающую компьютерную игру!

Новости
Обучающая компьютерная игра «Житков и его команда» получила свидетельство о государственной регистрации. Правообладатель патента на программу для ЭВМ - Саратовский университет. Авторы игры – декан факультета психолого-педагогического и специального образования Татьяна Фирсова и магистрантка 1 курса ППиСО Маргарита Щёкина.

«Житков и его команда»: преподаватель и студент СГУ получили патент на обучающую компьютерную игру!

Игра «Житков и его команда» предназначена для организации урочной и внеурочной работы по предмету «Литературное чтение» в начальной школе.

Ученики отправляются на корабле вместе с писателем Б.С. Житковым в путешествие, которое когда-то совершил сам Борис Степанович.
Школьники проходят различные испытания, знакомясь тем самым с произведениями писателя и интересными фактами из его жизни.

За каждый пройденный этап игроки получают кусочек пазла, который собирается в картинку домашнего животного писателя.

«Житков и его команда»: преподаватель и студент СГУ получили патент на обучающую компьютерную игру!

«Создание игры началось ещё на 2 курсе, когда была выбрана тема курсовой работы. В течение всего моего обучения на бакалавриате медленно, но уверенно шла работа над созданием игры. Было прочитано много литературы, подробно изучена биография писателя, проводилась огромная работа с детьми. Это был очень интересный и увлекательный путь, который завершился свидетельством на патент. Безумно благодарна своему научному руководителю – Фирсовой Татьяне Геннадьевне, которая поддерживала меня на каждом этапе», – рассказала Маргарита Щёкина.

«Житков и его команда»: преподаватель и студент СГУ получили патент на обучающую компьютерную игру!

Тема научных интересов Маргариты – использование цифровых технологий в рамках урочной и внеурочной деятельности по предмету «Литературное чтение». Создание игры проводилось в рамках работы над ВКР. Напомним, в июле выпускница стала обладательницей диплома III степени в номинации «Выпускная квалификационная работа» среди бакалавров педагогического образования II Международного конкурса выпускных квалификационных работ «Forward to science».