Госавтоинспекторы провели акцию «Пристегни самое дорогое!»

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Саратовские автоинспекторы на Ново-Астраханском шоссе вручали буклеты о том, как правильно фиксировать ребенка в автокресле и провели разъяснительную работу среди родителей-водителей о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при перевозке детей. Напомнили, что пассажиры в возрасте до 7 лет должны перевозиться только в автокреслах, сертифицированных и соответствующих возрасту, весу и росту.Дорожные полицейские в ходе мероприятия заметили, что часто кресло недостаточно плотно зафиксировано. При столкновении ребенок, находящийся в таком кресле, может получить травму лица или головы, ударившись о спинку переднего сиденья.Городская Госавтоинспекция призывает водителей ответственно относиться к безопасности детей-пассажиров и помнить о том, что специальное удерживающее устройство снизит тяжесть последствий при дорожно-транспортном происшествии.