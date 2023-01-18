Офтальмологи СГМУ внедрили в практику новую высокотехнологичную операцию

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Патология роговицы, как причина слепоты, входит в пятерку лидеров после катаракты, диабетической ретинопатии, глаукомы и возрастной макулярной дегенерации. Традиционно при трансплантации роговицы проводится ее замена на всю толщину. При локализации патологии в определенных слоях роговицы сквозная пересадка не является оптимальной.В последние годы парадигма хирургических подходов к кератопластике сместилась в сторону микроинвазивных техник - пересадке отдельных поврежденных слоев роговицы.Офтальмологи УКБ №2 (Клиники глазных болезней) внедрили новую высокотехнологичную операцию - эндотелиальную кератопластику. В ходе операции пересаживается не вся роговая оболочка, а только наиболее важный для сохранения прозрачности роговицы внутренний слой толщиной в несколько микрон.Эндотелиальная кератопластика позволяет произвести селективную замену эндотелия роговицы реципиента донорским трансплантатом, включающим эндотелий и задние слои стромы. При этом передние слои роговицы реципиента остаются сохранными. Минимальное количество пересаживаемой донорской ткани создает более благоприятные условия для приживления трансплантата, снизить риск интраоперационных осложнений, а также выраженность послеоперационного астигматизма.Теперь восстановить зрение смогут больные с распространенной патологией - эндотелиально-эпителиальной дистрофией роговицы.