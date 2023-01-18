Саратовец перевел мошенникам более миллиона рублей

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С заявлением в полицию обратился 57-летний житель Ленинского района Саратова. Мужчина сообщил полицейским, что накануне Нового года ему на мобильный позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником Центробанка. Звонившая сказала, что злоумышленники пытаются снять со счета саратовца все средства. Якобы для сохранности сбережений необходимо срочно перевести деньги на безопасный счет.Мужчина доверился собеседнице и отправился в торговый центр, где через банкомат перевел на продиктованные номера счетов 1 млн 100 тысяч рублей.Полицейскими возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».: сотрудники банков, а тем более представители правоохранительных органов никогда не спрашивают пароли от банковских карт и коды из смс-сообщений, никогда не будут просить оформить кредит, чтобы предотвратить мошеннические действия, или перевести деньги на какой-то счет для их сохранности!Проверяйте информацию, поступившую от незнакомцев. Помните, ни при каких обстоятельствах никому нельзя передавать данные своей банковской карты, в особенности секретную информацию, размещенную на обратной стороне вашей карты, а также коды, которые приходят вам на телефон в смс-сообщениях. Также не следует подходить к банкомату и вводить данные, которые вам передают мошенники.Информацию об операциях по банковским счетам можно получить в отделении банка или в мобильном банковском приложении. О фактах мошенничества незамедлительно сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного - 102).