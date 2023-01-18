В прокате областного киновидеоцентра с 12 января — три новинки для детей и подростков

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Отечественная анимационная новинка «Умка» — это увлекательные истории о мальчике Тайкэ, который вырос и стал настоящим шаманом. Теперь он рассказывает своим детям о приключениях, которые пережил вместе со своим другом Умкой, когда был маленьким.«Умку» на больших экранах покажут в кинозале ДК «Восход» (Приволжский, г. Энгельс), кинотеатре «CinemaOz 3D» (Озинки), а также в ДК «Корунд» (г. Шиханы)., что билеты на мультфильм доступны поВ зарубежной комедии «Одни на каникулах» маленькая девочка Ава на зимних каникулах в отеле постоянно находится под надзором строгих родителей. Но однажды утром происходит чудо: все взрослые в округе исчезают. Ава и другие дети могут веселиться, сколько угодно их душе. Однако ребят подстерегают опасности, и они должны сделать всё возможное, чтобы вернуть родителей назад.Эту премьеру увидят зрители Приволжского (г. Энгельс), Духовницкого и Екатериновки.Ещё одна новая лента на экранах кинотеатров области — «Каспер. Легенда возвращается». Главная героиня Элизабет вместе со своим отцом отправляется в поместье Эховилль, чтобы разгадать его секреты. Там их ждет знакомство с призраком Каспером, который поможет справиться со злым духом, обитающим в стенах этого поместья.Фэнтези-фильм покажут в Питерке, Новоузенске, Озинках и Духовницком.Подробную афишу киносеансов можно найти в официальных сообществах кинозалов области (социальная сеть «ВКонтакте»).